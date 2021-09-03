قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض تجمع الخبراء لتنفيذ الالتزامات البيئية

المواطن - الرياض
ستجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي ستقام في الرياض يوم 25 أكتوبر الجاري، بين قادة بارزين من المنطقة والعالم بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة.
وانطلاقًا من الالتزامات البيئية الواردة في مبادرة السعودية الخضراء، ستتعاون المملكة مع الدول المجاورة لمواجهة تحديات التغير المناخي خارج حدودها أيضًا.
أهداف قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
وتسعى القمة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ما يلي:
- تشكيل أول تحالف لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط
- تعزيز الاستثمار ونقل المعرفة لمواجهة التحديات المشتركة
- تعزيز الإرادة السياسية اللازمة لإحداث تغيير جذري.
أهداف مبادرة الشرق الأوسط
يذكر أن المبادرة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى ما يلي:
- زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط (من بيها 10 مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية).
- استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة عن طريق التشجير، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية في العالم بنسبة 2.5%.
- المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج النفط والغاز في المنطقة لأكثر من 60%.
كما تستند الأهداف البيئية الإستراتيجية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على ثلاث ركائز:
- نقل المعرفة.
- الإشراف البيئي.
- الحلول المستقبلية المبتكرة لقضايا المناخ.
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