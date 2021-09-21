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قوات أمن المنشآت تخرج 337 مجندًا من الأمن البيئي
بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بذهبان

قوات أمن المنشآت تخرج 337 مجندًا من الأمن البيئي

2021/09/21
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيأخبار أمنية, حصاد اليوم
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قوات أمن المنشآت تخرج 337 مجندًا من الأمن البيئي
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء يوسف بن علي الهندي، حفل تخريج 337 خريجاً من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي لمجندي القوات الخاصة للأمن البيئي، بمركز تدريب قوات أمن المنشآت بمحافظة جدة ذهبان.

دورات قوات أمن المنشآت

يذكر أن برامج التدريب قد حظيت باهتمام ودعم غير محدود من سمو وزير الداخلية، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة في التدريب الميداني والتعليم النظري، الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، وتهيئ رجال الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار.

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