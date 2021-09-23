شارك قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، في حفل القوات المشتركة، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، الذي أقيم بمقر قيادة القوات المشتركة، بمشاركة الجنود البواسل بالحد الجنوبي والقيادات التابعة للقوات المشتركة، عبر الاتصال المرئي.
#فيديو_الدفاع#القوات_المشتركة تحتفي بـ #اليوم_الوطني_السعودي.#هي_لنا_دار pic.twitter.com/CxMtdRtwk0
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 23, 2021
وقدم الفريق الأزيمع الشكر للأشقاء والحلفاء الذين اختاروا الحق وردع الباطل، على مشاركتهم وتضحياتهم في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة الشرعية والأمن والاستقرار في جمهورية اليمن الشقيقة.