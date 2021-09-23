شارك قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، في حفل القوات المشتركة، بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، الذي أقيم بمقر قيادة القوات المشتركة، بمشاركة الجنود البواسل بالحد الجنوبي والقيادات التابعة للقوات المشتركة، عبر الاتصال المرئي.

وقدم الفريق الأزيمع الشكر للأشقاء والحلفاء الذين اختاروا الحق وردع الباطل، على مشاركتهم وتضحياتهم في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة الشرعية والأمن والاستقرار في جمهورية اليمن الشقيقة.