كأس موسم الرياض يحتضن المواجهة التاريخية

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور الكرة السعودية المباراة التاريخية والمرتقبة بين الفريق الواحد التي ستجمع بين نجوم الهلال والنصر، ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة كأس موسم الرياض في يناير المقبل.

باريس سان جيرمان بكامل نجومه في موسم الرياض:

وسيتقدم فريق باريس سان جيرمان كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار حيث سيحضرون إلى الرياض لمواجهة الهلال والنصر.

وسيقود مدرب عالمي نجوم الهلال والنصر أمام البي إس جي في المواجهة الكبرى المرتقبة.

وسيلعب البرازيلي تاليسكا و الفرنسي جوميز في فريق واحد ضد ميسي ونيمار ومبابي نجوم باريس سان جيرمان، كما سيعود الكاميروني فينسينت أبو بكر لاعب النصر والمالي يوسف ماريجا لاعب الهلال للعب في فريق واحد بعد تجربة بورتو البرتغالي ، وذلك في مواجهة باريس سان جيرمان.

مواجهة ثنائية بين حمدالله ومواطنه حكيمي :

وسوف يواجه، المغربي عبدالرزاق حمدالله مواطنه أشرف حكيمي خلال موقعة نجوم الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان، كما سيتحدد في وقت لاحق، ملعب موقعة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر ضمن موسم الرياض على أن تكون في ملعب الملك فهد الدولي أو مرسول بارك.

ميسي يعود إلى السعودية من جديد:

وسبق لـ ميسي أن تواجد في السعودية في مباراة جمعت بين منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل عام 2018 في المملكة آنذاك تحت مسمى بطولة سوبر كلاسيكو.

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