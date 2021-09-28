أوضح الكاتب العقاري خالد الربيش، أفضل اختيار للأسر لامتلاك سكن في ظل غلاء العقار، ” شراء بيت أم استئجار”.

وقال الكاتب خلال لقائه ببرنامج “الراصد” إن لا هذه ولا تلك والمسألة تختلف من شخص لآخر ولا يمكن إعطاء رأي قاطع.

فيديو | في ظل غلاء #العقار.. هل تسكن الأسرة في بيت إيجار أو تتجه للشراء المباشر؟.. والكاتب العقاري خالد الربيش: لا هذه ولا تلك#الراصد pic.twitter.com/XndZshtY3A — الراصد (@alraasd) September 27, 2021

وأضاف : إن الإجابات على هذه السؤال ستختلف، فالسكن أمان وليس استثمار مثل الذهب أو الأسهم بل هو احتياج للأسرة في النهاية.

وقال: إن الاحتياج للسكن سواءً كان إيجاراً أو تمليكاً خلال هذه الأيام تحدده عدة اعتبارات، مثل مدى الحاجة للسكن والقدرة المالية للشخص وكذلك العمر.

الاحتياج للسكن يختلف كذلك من منطقة لأخرى

وأشار إلى أن الاحتياج للسكن يختلف كذلك من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى حسب الإمكانية والخيارات المتوفرة والثقافة السكنية، وفي بعض الأحيان يكون الإيجار أفضل من التمليك.

واستكمل: “الشخص هو من يحدد الاستئجار أفضل أم التملك؛ خصوصًا إذا كان مستفيداً من الوحدات التي تقدمها القطاعات العسكرية والأمنية هنا الإيجار أفضل، ويستثمر جزءًا من الراتب كادخار أو في أي مجال استثماري”.