كارلوس كيروش يطارد إنجاز كوبر مع منتخب مصر

المواطن - محمد سمعه

عُين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش رسميًا اليوم الأربعاء لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب المصري حسام البدري، وذلك لقيادة المنتخب المصري في بقية مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الإفريقية.

إنجاز يطارده كارلوس كيروش

ويُطارد كيروش صاحب الـ69 عامًا الإنجاز الذي حققه كل من المدرب الإسكتلندي جيمس ماكراي والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث يطمح كيروش إلى أن يُصبح ثالث مدرب أجنبي يقود مصر لبطولة كأس العالم، بعد ماكراي الذي قاد مصر لمونديال 1934 في إيطاليا وكوبر الذي قاد مصر لـ مونديال 2018 في روسيا.

مسيرة مميزة لـ كارلوس كيروش

ويملك كيروش خبرات تدريبية كبيرة وعلى أعلى مستوى حيث عمل كمدرب مساعد للمدرب الإسكتلندي أليكس فيرجسون في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، ودرب نادي ريال مدريد الإسباني من قبل كما أشرف على تدريب منتخبات البرتغال وجنوب إفريقيا وإيران والإمارات ومنتخب كولومبيا.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد القدم المصري عبر “تويتر” أن المدرب كيروش صاحب الـ 69 عامًا سيدرب المنتخب المصري وسيعاونه كل من ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لـ حراس المرمى.

وسوف يصل كيروش إلى مصر بداية من الأسبوع المقبل، وسيضم جهازه الفني أيضًا مساعدًا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل، وسيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد 4 نقاط، وذلك بعد فوز المنتخب الليبي على أنجولا ليصل رصيد ليبيا إلى 6 نقاط.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه جاره منتخب ليبيا في أكتوبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة