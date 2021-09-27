يبدو أن استدعاء منتخب بيرو للاعب أندري كاريلو لاعب الهلال قد يُفجر أزمة بينه وبين إدارة أزرق العاصمة.

وغاب كاريلو عن مباريات الهلال مؤخرًا بسبب الإصابة، لكن منتخب بيرو استدعى اللاعب لمباريات تشيلي وبوليفيا والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية رغم الإصابة.

نجم الهلال قد يشارك في لقاء واحد من الـ3

وأفاد موقع Futbolperuano أنه من المتوقع مشاركة كاريلو في مباراة واحدة من الـ3 مباريات المقبلة لـ منتخب بيرو وستكون الأرجنتين يوم 14 أكتوبر في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس.

وأفاد الموقع أن عدم وجود كاريلو في قائمة الزعيم الآسيوية، ستُجبر اللاعب البيروفي على التقدم بطلب للرحيل عن النادي وفسخ العقد.

كاريلو سيغيب لمدة شهر !

يذكر أن الهلال كان أعلن يوم 20 سبتمبر الجاري عن إصابة كاريلو في أسفل الظهر، حيث سيحتاج إلى شهر للتعافي والتأهيل.

جدير بالذكر أن الزعيم كان تعاقد مع كاريلو بصورة نهائية من نادي بنفيكا البرتغالي بعد تألقه في البداية على سبيل الإعارة مع بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وتُوج كاريلو مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا عام 2019 وشارك في مونديال الأندية 2019 الذي أُقيم في قطر.