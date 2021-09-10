كامافينجا: الانضمام لـ ريال مدريد حلمي منذ الصغر

المواطن - محمد سمعه

أوضح الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب الفريق الكروي الأول الجديد بنادي ريال مدريد الإسباني أنه سعيد بتحقيق حلم الطفولة والانضمام للنادي الملكي خلال الفترة الأخيرة.

تفاصيل عقد كامافينجا مع ريال مدريد

وسيلعب كامافينجا صاحب الأصول الأنجولية مع الريال لمدة 6 سنوات حتى صيف عام 2027، وسيرتدي القميص رقم “25”.

مدرب الريال يُسهل مهمة اللاعب الفرنسي

ونقلت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية تصريحات كامافينجا الذي قال: ” أنشيلوتي يتحدث الفرنسية بشكل جيد وهذا يسهل من مهمة التواصل معه، سعيد للغاية بتحقيق حلم الطفولة واللعب للريال”.

وتابع كامافينجا: “ريال مدريد هو أكبر ناد في العالم وأكثر الأندية فوزًا بالألقاب، سأقدم كل ما لدي من أجل الريال”.

وكان كامافينجا البالغ من العمر 18 عامًا قرر تمثيل المنتخب الفرنسي الأول رغم أصوله الأنجولية حيث ظهر للمرة الأولى في سبتمبر من عام 2019 مع المنتخب الفرنسي ضد كرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسيواجه الريال، نظيره سيلتا فيجو، الأحد القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع “الرابع” من بطولة الدوري الممتاز “الليجا”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان فقد المدافع الإسباني سيرخيو راموس المنضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بصيف العام الحالي.

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