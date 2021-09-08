كامل الموسى: ندمان على الاعتزال في الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم النادي الأهلي السابق، كامل موسى، بمدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مبديًا في الوقت ذاته ندمه على الاعتزال في صفوف الوحدة.

كامل الموسى يُشيد بقدرات رينارد والمالكي وغريب:

وتحدث كامل الموسى لبرنامج “الجولة” عبر إذاعة مكس إف إم، قائلًا: “رينارد مدرب قوي شخصية وهذا واضح في الملعب، وعلى أداء اللاعبين خلال الفترة الماضية”.

وتابع: “عبدالإله المالكي لاعب مميز وهو أكثر من لعب مع رينارد.. وأتوقع أن يكون عبدالرحمن غريب لاعب مؤثر في المستقبل، ولم تكن تجربة فياريال السبب الأساسي في تألق سالم الدوسري، لأن موهبته كانت واضحة من البداية”.

وأضاف كامل الموسى خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “ندمان على اعتزالي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.. أوليفيرا مهاجم الجزيرة أصعب مهاجم واجهته، وهو سريع ومهاري”.

الموسى ومسيرة من التألق:

وانتقل كامل الموسى إلى النادي الأهلي عام 2010، قادمًا من صفوف الوحدة، وحقق معه العديد من الألقاب، وهي؛ دوري عبداللطيف جميل للمحترفين الموسم الماضي، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس ولي العهد مرة واحدة.

ووقع النادي الأهلي مخالصة مالية مع الموسى في صيف عام 2016، لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمدة عام، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب رسميًّا بعد مسيرة دامت لمدة 16 عامًا.

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