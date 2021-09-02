كريستيانو رونالدو يعلق على إنجازه التاريخي

المواطن - محمد سمعه

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بعد أن أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 111 هدفًا على المستوى الدولي، ومتفوقًا على الإيراني علي دائي.

كريستيانو رونالدو يُبدي سعادته !

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات رونالدو الذي قال: “أنا سعيد للغاية يا له من إنجاز تاريخي، الجمهور منح منتخب البرتغال القوة أمام أيرلندا، وسعيد لتسجيل هذه الأهداف وتحقيق الفوز، لأن الشئ المهم هو الفريق”.

وواصل رونالدو قائلًا: “التوقيع مع يونايتد جعلني سعيدًا بالعودة إلى الوطن، لأنه نادٍ كان دائمًا ما يمنحني المودة، ذهبت إليه عندما كان عمري 18 عامًا، وسيكون الأمر جيدًا”.

ملخص مباراة البرتغال وأيرلندا:

وبدأ الشوط الأول من المباراة ضد أيرلندا بضغط هجومي من قبل بطل أوروبا 2016 لإحراز الهدف الأول حتى تحصل اللاعب برونو فيرنانديز على ركلة جزاء لمصلحة منتخب سيليساو أوروبا.

وتقدم كريستيانو رونالدو لتنفيذها لكنها أُهدرت بالدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

وتمكن منتخب أيرلندا من مباغتة بطل أوروبا 2016، بإحراز الهدف الأول عبر اللاعب جون إيجان من ضربة رأسية بالدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل منتخب البرتغال هجماته لإحراز الهدف الأول لينجح كريستيانو رونالدو في تسجيل التعادل من ضربة رأسية بالدقيقة الـ88.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح رونالدو العائد مؤخرًا لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده من ضربة رأسية بالدقيقة الـ91.

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