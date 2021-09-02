كريستيانو رونالدو يقود البرتغال لفوز بشق الأنفس أمام أيرلندا

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب بلاده لتحقيق فوز صعب على حساب منتخب إيرلندا بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

ملخص مباراة البرتغال وأيرلندا:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل بطل أوروبا 2016 لإحراز الهدف الأول حتى تحصل اللاعب برونو فيرنانديز على ركلة جزاء لمصلحة منتخب سيليساو أوروبا.

وتقدم كريستيانو رونالدو لتنفيذها لكنها أُهدرت بالدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

وتمكن منتخب أيرلندا من مباغتة بطل أوروبا 2016، بإحراز الهدف الأول عبر اللاعب جون إيجان من ضربة رأسية بالدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل منتخب البرتغال هجماته لإحراز الهدف الأول لينجح كريستيانو رونالدو في تسجيل التعادل من ضربة رأسية بالدقيقة الـ88.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، نجح رونالدو العائد مؤخرًا لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده من ضربة رأسية بالدقيقة الـ91.

رقم تاريخي لـ كريستيانو رونالدو

وحقق منتخب سيليساو أوروبا فوزًا بثنائية لهدف، كما أصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفًا متخطيًا رقم اللاعب الإيراني علي دائي الذي سجل مع منتخب بلاده 109 أهداف على المستوى الدولي.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة الأولى في تصفيات المونديال برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات على لوكسمبورج وأيرلندا وأذربيجان وتعادل وحيد مع منتخب صربيا.

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