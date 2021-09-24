أوضح المغربي كريم الأحمدي، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أن لاعبي العميد سيدخلون مباراة الأهلي في ديربي جدة بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحثًا عن النقاط الثلاث.

الاتحاد يفكر في الفوز بـ الديربي:

وتحدث الأحمدي في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة العميد ضد التعاون قائلًا: “نفكر في الديربي من الآن، وفرص التعاون كانت قليلة للغاية في المباراة”.

وأضاف الأحمدي: “نحترم الأهلي كثيرًا ولن ننظر إلى ظروفه، وسنقاتل من أجل الفوز فقط”.

ملخص مباراة الاتحاد والتعاون:

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أنهى مباراته ضد التعاون متعادلًا بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسدد البرازيلي رومارينيو ركلة الجزاء في الدقيقة الـ28 بطريقة مُثلى، بعدما تسبب فيها اللاعب فهد المولد، لتمنح الأفضلية للعميد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدف دون مقابل.

وعند حلول الدقيقة الـ75 من عمر المباراة، تمكن فريق التعاون من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب إياجو سانتوس.

ولم يحدث أي جديد في اللقاء لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليُصبح رصيد العميد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد التعاون 3 نقاط في المركز الـ16 والأخير.