‎الرئيسية
الرياضة
كريم البركاوي يقود الرائد للتقدم على التعاون في الشوط الأول

كريم البركاوي يقود الرائد للتقدم على التعاون في الشوط الأول

2021/09/17
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
كريم البركاوي يقود الرائد للتقدم على التعاون في الشوط الأول
المواطن ـ إسلام البشبيشي

قاد كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد، فريقه للتقدم على نظيره التعاون ، في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما حاليًّا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين.

وأحرز البركاوي الهدف من ركلة حرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، وضعها لاعب الرائد على يمين الحارس ليمنح فريقه التفوق.

ملخص الشوط:

واستحوذ نادي الرائد على بعض الدقائق من عمر الشوط الأول وكاد أن يحرز الهدف الثاني، ومن جانب نادي التعاون حاول إدراك التعادل ولكن لم يحالفه التوفيق.

موقف الفريقين:

كريم البركاوي يقود الرائد للتقدم على التعاون في الشوط الأول - المواطن

قبل مواجهة اليوم المرتقبة بين الفريقين، يدخل نادي التعاون هذه المباراة باحثًا عن انتصاره الأول أمام الرائد الذي حقق بداية مثالية وغير مسبوقة في مواجهة لا تخضع بصورة كبيرة لمقاييس فنية، حيث يحضر الجانب النفسي والمعنوي بصورة كبيرة.

كريم البركاوي يقود الرائد للتقدم على التعاون في الشوط الأول - المواطن

ويدخل نادي الرائد مواجهة اليوم وهو يجلس على مقعد الخامس برصيد 7 نقاط بغريمه التقليدي وجاره اللدود فريق التعاون الذي لم يعرف بعد طعم الفوز هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع عشر بنقطتين.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

‏الرائد يحسم ديربي القصيم بخماسية ويتربع بـ الصدارة

حقق فريق الرائد فوزًا مثيرًا على نظيره التعاون