كريم البركاوي يقود الرائد للتقدم على التعاون في الشوط الأول

المواطن ـ إسلام البشبيشي

قاد كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد، فريقه للتقدم على نظيره التعاون ، في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما حاليًّا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين.

وأحرز البركاوي الهدف من ركلة حرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، وضعها لاعب الرائد على يمين الحارس ليمنح فريقه التفوق.

ملخص الشوط:

واستحوذ نادي الرائد على بعض الدقائق من عمر الشوط الأول وكاد أن يحرز الهدف الثاني، ومن جانب نادي التعاون حاول إدراك التعادل ولكن لم يحالفه التوفيق.

موقف الفريقين:

قبل مواجهة اليوم المرتقبة بين الفريقين، يدخل نادي التعاون هذه المباراة باحثًا عن انتصاره الأول أمام الرائد الذي حقق بداية مثالية وغير مسبوقة في مواجهة لا تخضع بصورة كبيرة لمقاييس فنية، حيث يحضر الجانب النفسي والمعنوي بصورة كبيرة.

ويدخل نادي الرائد مواجهة اليوم وهو يجلس على مقعد الخامس برصيد 7 نقاط بغريمه التقليدي وجاره اللدود فريق التعاون الذي لم يعرف بعد طعم الفوز هذا الموسم إذ يحتل المركز الرابع عشر بنقطتين.

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