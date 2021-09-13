كريم بنزيما يقود الريال لصدارة الدوري الإسباني

المواطن ـ إسلام البشبيشي

نجح الدولي الفرنسي كريم بنزيما في قيادة فريقة ريال مدريد الإسباني لتحقيق فوز ثمين، على منافسه الصعب سيلتا فيجو بخماسية مقابل هدفين، في إطار منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واستدرك نادي ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو، على ملعبه “سانتياجو برنابيو”، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يفوز بخماسية على سيلتا فيجو:

افتتح سيلتا فيجو باب التسجيل في تلك المباراة بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب سانتي مينا.

ولكن عاد ريال مدريد سريعًا للقاء بتسجيل هدف التعادل عبر المتألق كريم بنزيما بالدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

سيلتا فيجو رفض الاستسلام بتسجيله الهدف الثاني عبر اللاعب فرانكو سيرفي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، دخل ريال مدريد بهدف الفوز، وبالفعل نجح في تحقيق ذلك من خلال تسجيل كريم بنزيما هدف المرينجي الثاني بالدقيقة 46.

وأحرز البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور الهدف الثالث بالدقيقة 55 من عمر المباراة، وسجل الفرنسي إدواردو كامافينجا الوافد الجديد هدف المرينجي الرابع.

واختتم كريم بنزيما مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الشخصي الثالث له، والخامس لفريقه من ركلة جزاء بالدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز كاسح للمرينجي بخماسية مقابل هدفين.

ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فالنسيا، الوصيف، وأتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث.

في المقابل توقف رصيد سلتا فيجو عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة