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كواليس جديدة في صفقة انتقال ميسي لسان جيرمان
بعد نهاية عقده مع برشلونة

كواليس جديدة في صفقة انتقال ميسي لسان جيرمان

2021/09/16
الساعة 1:27 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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كواليس جديدة في صفقة انتقال ميسي لسان جيرمان ميسي - المصدر @PSG_English
المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو كواليس جديدة بشأن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ليوناردو يكشف كواليس صفقة ميسي

وقال ليوناردو: “لا يمكنني إخفاء أننا كانت لدينا اتصالات من قبل مع ميسي، لكنه كان بعد شهر يناير، حيث كان يتبقى في عقده 6 أشهر، ولم نتصل بالأرجنتيني ميسي قبل يناير 2021″.

وأضاف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، خلال حواره مع قناة “كانال بلس” الفرنسية: “أعتقد أن فكرته كانت البقاء في برشلونة، وبصراحة كان واضحًا أن رغبته هي البقاء وربما إنهاء مسيرته في برشلونة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “حين انتهت قصة ميسي مع برشلونة، وأظهر رغبته في المجيء إلينا، حفزنا كثيرًا لضمه. تخيل أن لاعبًا مثله بقميص باريس سان جيرمان.. سأتعرف عليه، فهو شخص جيد وجاد ومحدد للغاية”.

 

ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر @PSG_English

الرحيل عن برشلونة

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن عدم التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل صاحب الـ34 عامًا لتجديد عقده، رغم التوصل لاتفاق بشأن الاستمرار لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن رحيله بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ذلك عن انضمام النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @Argentina


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