كواليس جديدة في صفقة انتقال ميسي لسان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليوناردو كواليس جديدة بشأن التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ليوناردو يكشف كواليس صفقة ميسي

وقال ليوناردو: “لا يمكنني إخفاء أننا كانت لدينا اتصالات من قبل مع ميسي، لكنه كان بعد شهر يناير، حيث كان يتبقى في عقده 6 أشهر، ولم نتصل بالأرجنتيني ميسي قبل يناير 2021″.

وأضاف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، خلال حواره مع قناة “كانال بلس” الفرنسية: “أعتقد أن فكرته كانت البقاء في برشلونة، وبصراحة كان واضحًا أن رغبته هي البقاء وربما إنهاء مسيرته في برشلونة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “حين انتهت قصة ميسي مع برشلونة، وأظهر رغبته في المجيء إلينا، حفزنا كثيرًا لضمه. تخيل أن لاعبًا مثله بقميص باريس سان جيرمان.. سأتعرف عليه، فهو شخص جيد وجاد ومحدد للغاية”.

الرحيل عن برشلونة

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن عدم التوصل إلى اتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل صاحب الـ34 عامًا لتجديد عقده، رغم التوصل لاتفاق بشأن الاستمرار لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أن رحيله بسبب مشاكل مالية وهيكلية.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد ذلك عن انضمام النجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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