كورتوا يعود إلى ريال مدريد بقرار من مدرب بلجيكا

المواطن - محمد سمعه

عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لصفوف ناديه ريال مدريد الإسباني وذلك بقرار من المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

سبب إعادة حارس ريال مدريد إلى ناديه

وجاء ذلك في إطار سعي مدرب بلجيكا لإراحة حارس الريال الذي عانى من الإجهاد مؤخرًا.

وتحدث كورتوا لـ صحيفة ” أس ” الإسبانية قائلًا: “لقد كانت رحلة مرهقة من بلجيكا إلى بيلاروسيا ثم إلى مدينة مدريد، لقد أردت الراحة وأعتقد أن الفرصة جيدة الآن لحراس آخرين للعب مع المنتخب البلجيكي”.

وأضاف كورتوا : “كان من المهم الحفاظ على نظافة شباكي بعد استقبال هدفين يوم الخميس، من الجيد أن تكون حاسمًا للفريق وقد قمت بعملي فقط، أنا سعيد لأنني أنقذت الفريق عندما احتاجني”.

وسيواجه الريال، نظيره سيلتا فيجو، الأحد القادم، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع “الرابع” من بطولة الدوري الممتاز “الليجا”.

موعد مباراة بلجيكا وبيلاروسيا

جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي فاز على إستونيا بخماسية لهدفين في الجولة الرابعة، ثم فاز على منتخب التشيك بالجولة الخامسة من تصفيات المونديال، وسيواجه منتخب بيلاروسيا بعد غد الأربعاء في الجولة السادسة من التصفيات.

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