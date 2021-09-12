كورونادو يضع بصمته على 7 أهداف لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ظهر البرازيلي إيجور كورونادو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بصورة مميزة في مباراة أبها مساء أمس السبت، وذلك بعد أن ساهم في فوز العميد بسداسية مقابل هدف.

ونجح كورونادو في أن يضع بصمته على 7 أهداف في 3 مباريات للعميد، عن طريق تسجيل هدفين وصناعة خمسة أهداف.

بداية تخطف الأنظار لنجم الاتحاد

وكانت بداية صانع الألعاب البرازيلي في مباراة الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية يوم 21 أغسطس الماضي، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله اللاعب البرازيلي برونو هنريكي.

كما نجح كورونادو أيضًا في المساهمة في فوز الاتحاد على الفيصلي حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ليفوز العميد بعد غياب 5 سنوات على عنابي سدير في عقر داره.

وفي مباراته الثالثة ضد أبها، أبدع كورونادو بصورة غير طبيعية حيث سجل هدفًا وصنع 3 أهداف ضد الفريق الأبهاوي من أصل 6 أهداف أحرزهم العميد.

كورونادو في صدارة صناعة اللعب دوريًا

وأصبح كورونادو في المركز الأول متصدرًا صناعة اللعب في دوري المحترفين السعودي بعد أن صنع 4 أهداف خلال مباراتي الفيصلي وأبها كما سجل هدفين في وصافة الهدافين.

وكان كورونادو انضم للعميد في صيف 2021 قادمًا من صفوف نادي الشارقة الإماراتي.

وفي وقت سابق، أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أداء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بعد فوزه الكبير على نادي أبها بنتيجة 6/ 1.

وتحدث الفراج في حلقة أمس السبت ببرنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “العميد شرح القلب اليوم، وجماهير العميد تعودت على العز، والفريق أصبح يحقق النتائج الإيجابية بعد صبر الجماهير صبر أيوب، واليوم عاشق العميد يستطيع التحدي لمنافسي ناديه ويقول لهم: (يا ويلكم) من العميد”.

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