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كورونادو يضيف ثاني أهداف الاتحاد في النصر
مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي العالمي

كورونادو يضيف ثاني أهداف الاتحاد في النصر

2021/09/18
الساعة 10:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كورونادو يضيف ثاني أهداف الاتحاد في النصر
المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو في إحراز ثاني أهداف الاتحاد في شباك النصر، وذلك خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورونادو يستغل أخطاء دفاع النصر:

وتمكن كورونادو من استغلال كرة عرضية ليضعها في شباك الحارس وليد عبدالله، مستغلًّا تباطؤ دفاع النصر في إخراج الكرة من منطقة الـ6 ياردات، ليضيف الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ62.

إيجور كورونادو - الاتحاد والنصر

ملخص الشوط الأول بين النصر والاتحاد:

وفي الشوط الأول من اللقاء، تمكن اللاعب عبدالرحمن العبود من إحراز الهدف الأول للعميد في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب رومارينيو إثر مراوغته للاعبين من النصر، ليسددها العبود بمنتهى الثقة في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

وظل نادي النصر يقاتل حتى نجح اللاعب سلطان الغنام في إحراز هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط.

وارتدت الكرة من الحارس مارسيلو جروهي جارس الاتحاد، ليجدها الغنام أمامه ويسددها مباشرة دون تفكير معلنة هدف التعادل للعالمي.


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