كوكب الزهرة يزين سماء سبتمبر معلنًا بداية طول الليل

المواطن - واس

يشاهد مساء اليوم كوكب الزهرة – كجوهرة معلقة في السماء – نحو الأفق الجنوبي الغربي للوطن العربي، ما يعني الانتقال تدريجيا نحو بداية طول الليل من شهر سبتمبر.

لمعان كوكب الزهرة

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بداية لمعان الكوكب تبدأ بـ (3.9) وسيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع ويبقى مشاهدًا فوق الأفق لبضع ساعات بعد غروب الشمس.

رصد الزهرة عبر التلسكوب

وأشار إلى أنه عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الأحدب المتناقص (مضاء بنسبة 72.6% بنور الشمس)، ومع مرور الأيام سيزداد حجمه الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه، فيما سيصل كوكب الزهرة إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر بنهاية شهر الصيف، وستتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق بوصفه “نجمة” المساء مطلع ديسمبر المقبل.

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