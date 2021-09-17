كولين هوانغ يخسر 27 مليار دولار في 2021!

المواطن - متابعة

خسر كولين هوانغ، مؤسس منصة التجارة الإلكترونية الصينية بيندودو Pinduoduo، من الثروة هذا العام أكثر من أي شخص آخر في العالم.

انخفضت ثروة كولين هوانغ بأكثر من 27 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بعد أن تراجعت أسهم الشركة مع قيام الصين بقمع عمالقة الإنترنت.

وتعد خسارة هوانغ الأكبر بين أعضاء مؤشر بلومبرغ للمليارديرات الذي يضم 500 شخص، حيث تخطت خسائره مواطنَه الصيني هوي كا يان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرغراند الصينية الذي فقد حوالي 16 مليار دولار في 2021، بسبب معاناة شركته العقارية من أكبر كومة ديون في العالم والتي بلغت 300 مليار دولار.

الرخاء المشترك:

يأتي ذلك، بعدما دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى حملة “الرخاء المشترك”، والتي أجبرت الشركات على التبرع بمليارات الدولارات، فضلًا عن حملات على شركات القطاع الخاص في قطاعات الإنترنت والألعاب والنقل التشاركي.

وتراجعت أسهم كولين هوانغ هذا العام أكثر من مجموعة علي بابا وتينسنت.

من جانبه، قال محلل الأوراق المالية في شركة Everbright Sun Hung Kai Co، كيني نغ، إن “بيندودو أكثر عرضة للحملة الصارمة مقارنة بأقرانها الذين لديهم نماذج ناضجة ومربحة مثل علي بابا وتينسنت، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تأخر أداء الأسهم عن شركات التكنولوجيا الأخرى”.

انخفاض كبير:

وانخفضت شهادات الإيداع الأميركية لشركة بيندودو بنسبة 44% هذا العام، مقارنة بانخفاض بنسبة 33% لشهادات إيداع شركة علي بابا، فيما تراجعت أسهم تينسنت بنسبة 18% هذا العام في هونغ كونغ.

وأسس هوانغ، الذي يمتلك 28% من بيندودو، الشركة في عام 2015 وسرعان ما قام ببنائها لتصبح عملاقًا للتجارة الإلكترونية من خلال ريادة الشراء المجتمعي.

وارتفع عدد المستخدمين النشطين السنوي للشركة إلى 788 مليونًا في ديسمبر، متجاوزًا 779 مليون مستخدم في أسواق علي بابا عبر الإنترنت.

وبلغت القيمة السوقية للشركة ذروتها عند 178 مليار دولار قبل أن تنخفض إلى حوالي 125 مليار دولار.

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