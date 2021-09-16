كويتي من ذوي الإعاقة يقتل شقيقه رميًا بالرصاص

المواطن - متابعة

أطلق كويتي من ذوي الإعاقة النار على شقيقه من مسدس كان بحوزته بسبب خلاف نشب بينهما فيما تتولى الجهات الأمنية التحقيق في الحادث بعد القبض على الجاني.

تفاصيل مقتل كويتي على يد شقيقه

وبحسب صحيفة الأنباء فقد توفي المصاب في مستشفى العدان متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية من شقيقه الذي يجلس على كرسي نقال.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها القول إن بلاغاً ورد عن مشاجرة وإصابة في منطقة الرقة قطعة ٣، حيث تبين أن المشاجرة بين شقيقين أحدهما من ذوي الإعاقة أطلق النار، وتم القبض عليه وإحالته للمخفر، وتم ضبط سلاح مسدس و٩ طلقات، مشيرًا إلى أن الجاني اعترف بأن جريمته بسبب الميراث.

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