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كويتي يحصل على 20 ألف دينار تعويضًا عن خيانة زوجته له
أصيب بالعمى المؤقت بعد اكتشاف خيانتها مع 13 رجلًا

كويتي يحصل على 20 ألف دينار تعويضًا عن خيانة زوجته له

2021/09/15
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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كويتي يحصل على 20 ألف دينار تعويضًا عن خيانة زوجته له المحامية ايلاف الصالح
المواطن - متابعة

حصل رجل كويتي على 20 ألف دينار تعويضًا عن الضرر النفسي الذي وقع عليه من زوجته التي خانته مع 13 رجلًا.

خيانة مثبتة بالأدلة

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية تتلخص دعوى المحامية إيلاف الصالح لأن موكلها اكتشف أن زوجته لديها هاتف آخر تتواصل من خلاله مع 13 رجلًا وتتبادل معهم الرسائل والصور الإباحية، ما ألحق الضرر بالزوج وإصابته بالعمى المؤقت وعزلته عن جيرانه بعد هذه الفضيحة وتدمير نفسية أبنائه وتأخر مستواهم الدراسي.

تعويض مبدئي

وبعد حصول المدعي على حكم نهائي بالتعويض المؤقت 5001 دينار طالبت المحامية بتعويض نهائي آخر بعد تقديمها حافظة مستندات تضمنت تنازل والدة الزوجة عن رؤية الأبناء وعن حضانتهم وتنازل والدها عن رؤية أحفاده وتخييرهم وصورة من إشهار المخالعة فضلًا عن حكم نهائي بصحة وتوقيع المدعى عليها على إقرار عرفي وصور محادثاتها مع آخرين وعبارات تدل على وجود علاقة جسدية بينهم وحكم برفض الرؤية.


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