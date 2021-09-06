كويلار الأكثر تمريرًا بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق الكولمبي جوستافو كويلار بشكل لافت مع فريق الهلال في الثلاث جولات الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كويلار الأكثر تمريرًا أول 3 جولات:

ويُعد كويلار أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة خلال الجولات الثلاث الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما قام بـ257 تمريرة، يليه زميله في الهلال، الكوري الجنوبي هيون سو جانغ بـ215 تمريرة.

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي المركز الثالث بقائمة أكثر اللاعبين تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ209 تمريرة، ثم نجم الفيصلي هشام فايق بـ197 تمريرة، يليه نجم فريق الفتح، مروان سعدان بـ186 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثالثة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بناد الفيحاء في الصدارة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني.

ويتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع فريقي الاتحاد والرائد، ويقع الاتفاق في المركز السادس للمحترفين برصيد 5 نقاط، ويملك 5 فرق رصيد 4 نقاط، وهي؛ الفتح، الفيصلي، أبها، الباطن وضمك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، يليه الحزم بنقطتين، فيما يملك التعاون والشباب نقطة واحدة فقط، ويتذيل الطائي الترتيب بدون رصيد.

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