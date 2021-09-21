كيف تتعاملين مع أسئلة طفلك المحرجة؟

المواطن - الرياض

رأت مدربة الطفولة المعتمدة فوزية عقيلي، أن سن الأربع سنوات هو سن السؤال لدى الأطفال، ولابد من إعطائهم بعض الوقت للرد على تساؤلاتهم.

أسئلة الأطفال:

وتابعت خلال حوارها إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن سن الطفولة هو سن الاستكشاف، مشيرة إلى أن الطفل يرصد رد الفعل على أسئلته، ولا يجوز تجاهلها، والتي يرى الأهل أن بعضها محرج كسؤاله عن الله، أو سؤاله من أين أتيت؟

كما أوصت عقيلي بالتعامل بجدية مع أسئلة الطفل وإعطائه وقتًا مناسبًا؛ لأنه سيخرج للمجتمع وقد يحصل على إجاباته من خارج المنزل، مشيرة إلى أهمية عدم استعمال صيغة التهديد، أو اللعب على مشاعر الطفل.

مهارة السؤال:

وأردفت: يجب تعلم مهارة السؤال في توجيه الأسئلة للطفل واختيار الوقت المناسب لسؤاله عن أحواله في المدرسة مثلًا، بحيث يبدأ يحكي ويلي ذلك توجيه الأسئلة، مع عدم توجيه الاتهامات للطفل بضعف شخصيته.

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