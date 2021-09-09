كيف تحتفظ بنسخة احتياطية من دردشات واتساب على جوجل

المواطن - متابعة

يتيح تطبيق واتساب إجراء نسخ احتياطي لجميع الدردشات بسهولة على جوجل درايف، ومن أجل استخدام النسخ الاحتياطي لـ“جوجل درايف”، ستحتاج إلى تنشيط حساب جوجل على هاتفك بالإضافة إلى خدمات جوجل بلاي المثبتة على هاتفك.

نسخة من محادثات واتساب:

يمكنك أيضًا الحصول على خيار تغيير حساب جوجل الخاص بك، ولكن إذا قمت بذلك، فستفقد الوصول إلى أي نسخ احتياطية قمت بحفظها في الحساب السابق.

إليك دليل سريع حول كيفية عمل نسخة احتياطية من محادثات واتساب على جوجل درايف واستعادتها، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

– افتح واتساب على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، وتوجه إلى قسم الإعدادات.

– انقر الآن على الدردشات> نسخ احتياطي للدردشة> نسخ احتياطي إلى جوجل درايف.

– يمكنك أيضًا اختيار إجراء نسخ احتياطي للدردشات يدويًا على جوجل درايف في أي وقت.

– بمجرد اختيار تكرار النسخ الاحتياطي، حدد حساب جوجل الذي تريد نسخ سجل الدردشة إليه احتياطيًّا. إذا لم يكن لديك حساب جوجل متصل، فيمكنك النقر فوق إضافة حساب وإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.

– تحتاج الآن إلى النقر فوق النسخ الاحتياطي لاختيار الشبكة التي تريد استخدامها للنسخ الاحتياطية. من الأفضل إجراء نسخ احتياطي باستخدام واي فاي لأن شبكة البيانات الخلوية قد تؤدي إلى رسوم بيانات إضافية.

استعادة محادثات واتساب من جوجل درايف:

عملية استعادة محادثات واتساب من جوجل درايف بسيطة وستستغرق بضع دقائق. لاستعادة الدردشات تحتاج إلى استخدام نفس رقم الهاتف وحساب جوجل المستخدم لإنشاء النسخة الاحتياطية.

– ما عليك سوى إعادة تثبيت تطبيق واتساب على هاتفك، حتى تتمكن من استعادة الدردشات عبر جوجل درايف. افتح تطبيق واتساب وتحقق من رقم هاتفك المحمول.

– عند المطالبة، انقر فوق الزر “استعادة” لاستعادة الدردشات والوسائط من جوجل درايف.

– بعد اكتمال عملية الاستعادة، فقط اضغط على التالي. سيتم بعد ذلك عرض محادثاتك بمجرد اكتمال التهيئة.

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