المواطن - الرياض

وجه المختص في تقنية المعلومات، خالد أبو إبراهيم، نصائح للحماية من عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت.

وقال أبو إبراهيم، في مداخلة مع قناة الإخبارية “من الضروري الابتعاد عن الحصول على الأخبار من الحسابات غير الرسمية وخاصة أن هناك بعض الحسابات الموثقة لأسماء شهيرة تنشر أخبارًا ودعوات للتبرع”.

فيديو | كيف تحمي نفسك من عمليات النصب والاحتيال؟

مختص في تقنية المعلومات يجيب#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/UgPprZXpXi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 11, 2021

التأكد من صحة الرسائل

وتابع خالد أبو إبراهيم:” يجب عدم الضغط على أي روابط قد تصل ضمن رسائل الجوال، ومن ثم الاعتماد على مصادر الرسمية، سواء في الحصول على المعلومات أو التأكد من صحة هذه الرسائل”.

وقال أبو إبراهيم إن هناك بعض المواقع الموثقة تدعي أنها تساعد أشخاصًا معينين”.

وأوضح: “إذا لاحظنا اسم اليوزر أو المستخدم نجد أنه مختلف عن مسمى ظاهر الحساب”.

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