كيف تكشف وجود كاميرات مخفية في غرفة الفندق؟

المواطن - متابعة

كشف خبير أمني عن بعض الحيل لاكتشاف وجود كاميرات مخفية داخل غرف الفنادق تراقب النزلاء.

وفي مقطع فيديو على تيك توك، قال ماركوس هتشينز: “يجب عليك إشعال مصباح في جميع أنحاء الغرفة بعد تسجيل الوصول. وأول شيء يجب البحث عنه هو الأجهزة التي يتم وضعها في مكان ملائم، حيث يرغب المتجسس بالنظر إليها”.

انتبه للانعكاس الأزرق:

وقال ماركوس: “خذ جهاز إنذار الحريق هذا على سبيل المثال، إنه موضوع فوق السرير مباشرةً. وتتمثل إحدى طرق معرفة ما إذا كان الجهاز عبارة عن كاميرا في تسليط ضوء ساطع عليه، وإذا اصطدمت بعدسة الكاميرا، فسوف تحصل على انعكاس أزرق”.

وأوضح ماركوس: “يمكنك الآن اختبار ذلك من خلال تسليط ضوء على هاتفك ورؤية كيف تبدو الكاميرا عند وضعها تحت مصباح يدوي”.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره على تيك توك، والذي حصد أكثر من 482 ألف إعجاب و3.3 مليون مشاهدة، أظهر ماركوس أيضًا كيف يمكن أن تكون بعض المنبهات عبارة عن كاميرات خفية.

انتبه للشواحن USB:

وأوضح ماركوس: “ساعة المنبه هذه معكوسة، لكن إذا سلطنا ضوءًا ساطعًا عليها يمكننا أن نرى من خلال الزجاج ونرى هناك كاميرا مخفية، ويمكن أن تعمل هذه التقنية أيضًا على المرايا ذات الاتجاهين”.

وكشف ماركوس أيضًا كيف يمكن أن تحتوي شواحن USB أيضًا على كاميرات صغيرة مثبتة بالداخل، ويمكنك تحديد العدسة ذات الفتحة عن طريق تسليط الضوء عليها، وقال: “هذه الكاميرات صغيرة جدًّا كما ترون هنا، لذا يمكن إخفاؤها في أي شيء، حتى في ثقب في الحائط”.

كاميرات الأشعة تحت الحمراء:

الشيء الآخر الذي يجب أن تكون على دراية به هو كاميرات الأشعة تحت الحمراء التي تُستخدم في الليل، وأظهر ماركوس كيف أن جهاز إنذار الحريق يمكن أن يحتوي أيضًا على كاميرا ليلية مخفية، وقال: “إذا استخدمنا كاميرا الهاتف الأمامية، فيمكننا بالفعل رؤية مصابيح ليد. الكاميرا الأمامية هي الوحيدة التي تميل إلى العمل حيث إن الكاميرا الخلفية بها مرشح الأشعة تحت الحمراء”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة