لاعب الأهلي “براداريتش” يشيد بقوة دوري محمد بن سلمان

المواطن ـ إسلام البشبيشي

أثنى المحترف الكرواتي بصفوف النادي الأهلي، فيليب براداريتش، على زميله البرازيلي باولينيو، مشيرًا إلى أنه يمتلك الكثير من الإمكانيات.

وأضاف براداريتش، في تصريحات لبرنامج “ملعب SBC”: “أحترم باولينيو كثيرًا فهو يمتلك سيرة ذاتية رائعة من يومه الأول معنا أظهر أنه يمتلك إمكانيات جيدة ونأمل في المزيد منه كفريق ولكنه يحتاج للوقت وسيكون أفضل وأفضل”.

وأتم المحترف الكرواتي بصفوف النادي الأهلي، تصريحاته بالتنويه إلى أنه اندهش حين جاء للدوري السعودي؛ فلم يعتقد أنه بهذه القوة، قائلًا: “يوجد هنا 5 أو 6 فرق قوية ويمتلك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الكثير من لاعبي النخبة في أوروبا”.

والجدير بالذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبح من أقوى الدوريات العربية والخليجية؛ نظرًا لاستقطاب أنديته الكبيرة نجوم أجانب من العيار الثقيل، فمن المتوقع أن يكون الدوري بالموسم الجديد تنافسي للغاية نظرًا لقوة التعاقدات الصيفية المبرمة.

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