لجنة الشؤون الخارجية بالشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة الخارجية 

المواطن - الرياض

عقدت لجنة الشؤون الخارجية – إحدى لجان المجلس المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف بن سالم أبوثنين، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة تقرير وزارة الخارجية للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها حيال ما ورد خلال عام التقرير.

انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المعاملة المتعلقة بانضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبو ستيل”، كما ناقشت اللجنة اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.

اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية إحدى اللجان المتخصصة في المجلس، والتي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات التي تحال لها من تقارير الأداء السنوية للجهات المتعلقة بالشأن الخارجي، كما تقوم بدراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية كما تعقد اللجنة اجتماعات مع الوفود الدبلوماسية تجسيدًا لدور المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

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