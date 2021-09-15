لحظة دهس امرأة لعامل حاول مساعدتها بمركز الصيانة الدورية

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة دهس امرأة لعامل في أحد مراكز الصيانة الدورية فيما كان يحاول مساعدتها للدخول بسيارتها.

امرأة تدهس عامل بعد ما فقدت السيطرة على سيارتها في محل "صيانة دورية"#صهيلنا pic.twitter.com/b3GJlvClcz — صهيل (@SaheelKSA) September 15, 2021

تفاصيل حادث الدهس في مركز الصيانة الدورية

وأظهر مقطع فيديو مركبة تقودها امرأة تحاول دخول أحد مراكز الصيانة فيما يقف العامل على جانب الممر الذي تدخل منه السيارة لكن فجأة تضغط المرأة على دواسة البنزين لتقفز السيارة فوق العامل.

المحزن في الأمر أن المرأة ترجلت من السيارة في محاولة لإنقاذ العامل بينما كان يجب عليها أن ترجع إلى الخلف لتحرك السيارة من فوقه وهو الإجراء الذي قام به أحد العاملين بالمركز.

ولم يتضح من المقطع مكان وقوع الحادث لكن بحسب كاميرات المراقبة فقد وقع الحادث يوم الأحد الماضي 12-9 عند الساعة 23.15.

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