ضرب أحد الأشخاص الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالبيض، وذلك أثناء مروره بجانبه خلال زيارته للمعرض الدولي للتموين والفنادق والمأكولات (SIRHA).

🥚🇫🇷TENTATIVE D’OMELETTE – En visite à Lyon, ce lundi matin, Emmanuel Macron a été la cible d’un jet d’œuf. L’auteur a été interpellé (Lyon Mag). pic.twitter.com/BRs9VpQQAE — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) September 27, 2021

واستقبل الأشخاص الرئيس الفرنسي بحرارة في المعرض التجاري في ليون، حيث شكر الكثيرون حكومة ماكرون على تقديم مساعدات الدولة للصناعة خلال جائحة كوفيد-19، لكن وثق مقطع فيديو كيف قام أحد الأشخاص المتواجدين بضرب ماكرون ببيضة، لكنها لم تصبه في الوجه، بل ارتدت من كتفه دون أن تنكسر، وتم إلقاء القبض على الجاني على الفور.

رد فعل إيمانويل ماكرون

وجاء رد فعل الرئيس الفرنسي غير متوقع، حيث طلب مقابلة الرجل قائلًا: إذا كان لديه ما يقوله لي، فليأت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الرئيس الفرنسي لهذا الموقف المحرج، حيث سبق وأن تلقى صفعة على وجهه أثناء قيامه بجولة في باريس، وعلى الفور تدخل رجال الأمن للقبض على المهاجم.

وقد أفادت التقارير بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما تم صفع الرئيس ماكرون على وجهه خلال جولة مع حشد من الناس، وقد هتف الجاني قبلها: تسقط الماكرونية، ثم وجه إلى الرئيس الفرنسي صفعة على الوجه.