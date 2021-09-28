نجحت الجهات الأمنية في القبض على عدد من المتحرشين والذين ثبت تورطهم في العديد من القضايا خلال الأيام الأخيرة، بكافة المناطق السعودية، نظرًا لخطورة هذه الجريمة على المجتمع.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) September 28, 2021
لا تهاون مع المتحرشين
ففي منطقة الرياض تم القبض على مرتكب جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة في الرياض، وتبين أنه مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
يقظة رجال الأمن
وفي منطقة القصيم تم القبض على 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وفي المدينة المنورة تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.
وفي بريدة تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.
كما تم القبض على عدد من المتورطين في جرائم أخرى وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
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