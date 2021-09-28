نجحت الجهات الأمنية في القبض على عدد من المتحرشين والذين ثبت تورطهم في العديد من القضايا خلال الأيام الأخيرة، بكافة المناطق السعودية، نظرًا لخطورة هذه الجريمة على المجتمع.

لا تهاون مع المتحرشين

ففي منطقة الرياض تم القبض على مرتكب جريمة التحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة في الرياض، وتبين أنه مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

يقظة رجال الأمن

وفي منطقة القصيم تم القبض على 3 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وفي المدينة المنورة تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة.

وفي بريدة تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

كما تم القبض على عدد من المتورطين في جرائم أخرى وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.