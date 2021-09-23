نشرت قيادة القوات المشتركة لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء اليوم الخميس.

وأكدت قيادة القوات المشتركة على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها لتحييد وتدمير هذه الهجمات العدائية العابرة للحدود.

#فيديو | قيادة القوات المشتركة للتحالف تنشر لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء اليوم الخميس.#واس_عام pic.twitter.com/ENNGpf6jU0 — واس العام (@SPAregions) September 23, 2021