لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته 

المواطن - الرياض

ظهر الأمير خالد بن الوليد في لقطة مؤثرة أمام قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، التي توفيت أول من أمس، رحمها الله.

وأظهرت الصور الأمير خالد عند قبر والدته والدعاء لها بعد انتهاء مراسم الدفن في مقبرة العود.

بيان الديوان الملكي

يذكر أن الديوان الملكي أعلن يوم السبت الماضي، وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان أمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن قد أدى صلاة الميت على الفقيدة بعد عصر يوم أمس في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

وقد أدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

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