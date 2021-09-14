‎الرئيسية
جديد الأخبار
لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته 
جلس عند قبرها للدعاء لها بعد مراسم الدفن

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته 

2021/09/14
الساعة 9:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2
طباعة
لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته 
المواطن - الرياض

ظهر الأمير خالد بن الوليد في لقطة مؤثرة أمام قبر والدته الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، التي توفيت أول من أمس، رحمها الله.

وأظهرت الصور الأمير خالد عند قبر والدته والدعاء لها بعد انتهاء مراسم الدفن في مقبرة العود.

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته  - المواطن

بيان الديوان الملكي

يذكر أن الديوان الملكي أعلن يوم السبت الماضي، وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان أمير الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن قد أدى صلاة الميت على الفقيدة بعد عصر يوم أمس في جامع الإمام تركي بن عبد الله.

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته  - المواطن

وقد أدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

لقطات مؤثرة لـ الأمير خالد بن الوليد أمام قبر والدته  - المواطن


شارك الخبر

2 مشاراكات

  1. ابومحمد

    ياليتني عند القبر مثلك جلست
    لانفاسها
    لاحساسها
    ابكي
    وانثر دموع العين حتى حتى يقول ارتوت
    وينبت على قبرها من كل دمعه انا وانت

    ‎رد

  2. غير معروف

    عظم الله أجركم ورحم الوالده واسبغ عليكم نعمة الصبر والدعاء
    وامكم ياخالد ام الجميع

    ‎رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الأمير خالد بن الوليد يتوقع مصيرًا مفاجئًا للحوم النباتية

المواطن- الترجمة: منة الله أشرف قال الأمير خالد