أقامت أكاديمية الملكة فهد بلندن احتفالاً بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة , بحضور الطلبة وأولياء أمورهم وعدد من الطلاب المبتعثين.

احتفالات اليوم الوطني

واشتمل الحفل على فقرات فنية من التراث السعودي وصور ومناشط مختلفة شارك فيها الطلاب وسط أجواء احتفالية.

وقدمت مديرة الأكاديمية الدكتورة تهاني الجعفري في تصريح لـ”واس” بهذه المناسبة تهانيها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

كما أعربت عن شكرها للدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وحرصه الشديد على متابعة أداء الأكاديمية والوقوف على حل جميع المعوقات التي تقف في طريق المؤسسة.