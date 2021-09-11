لقطات من حياة عناصر طالبان في قصر عبدالرشيد دوستم

المواطن - متابعة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز لقطات من حياة عناصر طالبان في قصر نائب الرئيس السابق للبلاد المارشال عبدالرشيد دوستم، الذي فر هربًا بعد استيلاء الحركة على كابل.

طالبان في قصر عبدالرشيد دوستم

وأظهر المقطع العشرات من عناصر طالبان وهم يسكنون في القصر بعد سنوات من العيش في الصحراء والكهوف والجبال مطاردين من قبل القوات النظامية والقوات الأمريكية.

واستعرض المقطع مكونات القصر وغرفه والأثاث الفاخر والمسبح وغرفة الطعام والتحف واللوحات التي تزين الجدران فضلًا عن النوافير والحدائق والنوافذ الزجاجية.

وقال أحد عناصر طالبان : عشنا كل حياتنا في الجبال والصحاري. شعبنا ليس لديه ما يأكله، ويعيش تحت تهديد السلاح. أما رجال السياسة والأغنياء وأصحاب السلطة، فقد بنوا لأنفسهم مثل هذه المنازل بعد أن سفكوا دماء الآخرين.

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