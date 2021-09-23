وثقت “المواطن“، مظاهر البهجة والاحتفاء بالوطن في شوارع العاصمة احتفاءً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

وانطلقت الاحتفالات ومظاهر البهجة في مختلف مناطق المملكة ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 91.

هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية في هذا اليوم من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم، أصدر الملك المؤسس عبد العزيز –رحمه الله- المرسوم الملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.