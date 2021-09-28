في ليلة من ليالي الوفاء لهذا الوطن المعطاء والمليئة بالفخر والاعتزاز احتفلت محافظة سراة عبيدة بمشاركة إدارة التعليم والجهات الحكومية الأخرى باليوم الوطني الـ 91 وذلك برعاية محافظ السراة الأستاذ: مسفر بن حامد آل محضي وبحضور مدير التعليم د.حسن بن محمد العلكمي ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز الإدارية ومشايخ وأعيان محافظة سراة عبيدة والمراكز التابعة لها.

فعاليات الحفل

وانطلقت فعاليات الحفل بالنشيد الوطني، ثم بدأ البرنامج الخطابي المُعد لهذه المناسبة الوطنية الغالية بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم،.

عقب ذلك ألقى سعادة محافظ سراة عبيدة كلمةً بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور، مهنئاً القيادة الحكيمة بهذه المناسبة ومجدداً الولاء لهم، وموجهاً شكره للعاملين في لجان الحفل على ما بذلوه من جهود مباركة لإنجاحه.

واستمع الحضور لقصيدة شعرية وطنية باللغة العربية الفصحى قدمها مدير الإشراف التربوي الشاعر الأستاذ: عبدالله آل مصلح

تغنى فيها بمملكتنا الحبيبة وسرد فيها إنجازات هذا الوطن تحت ظل قيادته الحكيمة.

نهضة ونقلة نوعية

ومن جهته قدم مدير تعليم سراة عبيدة كلمةً هنأ فيها الأسرة الحاكمة باليوم الوطني الـ 91 مشيداً بدور قادة هذه البلاد في النهوض بها ونقلها نقلةً نوعيةً وجبارة في شتى الميادين، واختتم كلمته بقوله (علينا أن نقول بملء أفواهنا “ هي لنا دار لأنها مأزر الإسلام ومهبط الوحي.. هي لنا دار بكل شموخ واقتدار … هي لنا دار لأنها للعالم قدوة ومنار…هي لنا دار نذود عن حياضها من كل خائن غدار.. هي لنا دار نحملها على أكتافنا إلى منصة العز والشرف بقيادة سلمان الرجل المغوار.. هي لنا دار يهندس رؤيتها ولي العهد ويرسم لنا نحو القمة مسار).

ثم قدم عدد من الطلاب لوحة حوارية أدبية، عقب ذلك استمع الحضور لقصيدة وطنية نبطية قدمها الشاعر: محمد بن نغموش.

ومن ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً وثائقياً يحكي سيرة تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه.

واختُتم الحفل بأوبريت وطني شارك فيه الحضور بالعرضة السعودية، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بالذكرى الـ 91 لتأسيس هذا الوطن الغالي.