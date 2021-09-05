ليونيل ميسي: سنُغادر ولن نواجه البرازيل

المواطن - مروة نبيل

أبدى قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي، استياءه من توقف مباراة البرازيل، والمطالبة باستبعاد عدد من لاعبي التانجو.

ليونيل ميسي مستاء من أحداث المباراة:

وأشارت صحيفة “أوليه” إلى أن ليونيل ميسي عاد إلى مباراة البرازيل ضد الأرجنتين دون زي المنتخب، ما يشير إلى القرار الذي استقر عليه قائد التانجو وزملائه.

وأضافت الصحيفة، أن ليونيل ميسي دخل في حوار مشترك مع زميله في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور، ومدربي المنتخبين تيتي وليونيل سكالوني، قائلًا: “سنغادر… لن نلعب المباراة”.

كما نقلت شبكة جلوبو البرازيلية أن ميسي وسكالوني تحدثا إلى منسق المباراة، وتوجها إليه بالسؤال: “لماذا تم السماح للاعبين بدخول الملعب منذ بدايته؟ ولماذا تمت الموافقة على منحهم تذاكر الوصول إلى البرازيل؟”.

توقف مباراة البرازيل ضد الأرجنتين:

وتُقام البرازيل ضد الأرجنتين الآن ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، قبل أن تتوقف المباراة عند الدقيقة الثامنة.

وتوقفت مباراة البرازيل والأرجنتين، المقامة على ملعب أرينا كورينثيانز، بعد انطلاقها بدقائق قليلة؛ بسبب لاعبي منتخب التانجو الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقالت “أنفيسا”، وهي الجهة المنظمة في قطاع الصحة بالبرازيل: إنه “كان يتعين على اللاعبين دخول الحجر الصحي فور وصولهم لأنهم قضوا فترة في المملكة المتحدة خلال 14 يومًا السابقة”.

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