ماجد المزيد.. خبير الاتصالات والإدارة الهندسية محافظًا لـ الأمن السيبراني

المواطن - الرياض

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

مناصب وخبرات:

ماجد المزيد شغل منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنية والبنية التحتية منذ يونيو 2017، كما شغل منصب رئيس المجموعة العاملة على قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت في المجلس الدولي للاتصالات عام 2011 في سويسرا.

المزيد حاصل على ماجستير في الإدارة الهندسية عام 2004 من جامعة واشنطن وبكالوريوس هندسة الاتصالات عام 2002 من جامعة ميسوري للعلوم والتكنولوجيا.

نص الأمر الملكي:

الرقم أ/ 70

التاريخ 5/ 2/ 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11/ 2/ 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آتٍ:

أولًا: يُعين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة