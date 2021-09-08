ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار ؟

المواطن- متابعة

تواجد مركب الكابسيسين في الفلفل الحار، وهو المسؤول عن النكهة الحارة اللذيذة والمميزة لهذا النوع من التوابل، وبالإضافة إلى نكهته فهو له العديد من الفوائد الغذائية غير المعروفة لدى الكثير من الناس.

فوائد الطعام الحار

وبحسب موقع ليف سترونغ، فقد أكدت جامعة ميشيغان هيلث أن الكابسيسين يستخدم لتخفيف آلام الأعصاب، وعلاج مشاكل المفاصل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض الجلد مثل الصدفية، لكن نصحت الجامعة بعدم تناول بذور الفلفل لقدرتها على رفع حرارة الطعام.

حرق السعرات والدهون

وتشير الأبحاث إلى أن مكونات الفلفل الحار قد تزيد من حرق السعرات الحرارية والدهون، وتفيد في تقليل الشهية مما يساهم في خفض الوزن، ولكن بنسبة بسيطة تصل لـ 10%، وتعتمد على الوزن في البداية ونسبة الدهون في الجسم.

وأشارت جامعة ميشيغان إلى دور الأطعمة الحارة في تحسين دوران الهواء أثناء الإصابة بالزكام، كما أكدت المجلة الطبية البريطانية أن أولئك الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل يوميًا تقريبًا لديهم فرصة بالحياة الصحية وطول العمر أكثر بنسبة 14%، من الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الحارة مرة أسبوعيًا، وأوضحت كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة أن السبب قد يعود لخصائص الكابسيسين المضادة للالتهابات والأكسدة.

أضرار الطعام الحار

ورغم فوائد الطعام الحار إلا أنه له بعض الأعراض والآثار الجانبية، على سبيل المثال، حذرت الأخصائية ماري ماتون، من تفاقم مرض الارتجاع المعدي المريئي وهو التدفق العكسي لحمض المعدة إلى المريء والمتسبب للإحساس بالحرقان في الجهاز الهضمي العلوي والصدر، عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، والتي تزيد من تهيج المريء المصاب مما يسبب حرقة في المعدة وعدم الراحة.

خطورة إضافة الفلفل على الكربوهيدرات

ولاحظت دراسة، نشرتها المجلة البريطانية للتغذية، انخفاض مستويات الكوليسترول الضار لدى الاستمرار بتناول الأطعمة الحارة، ولكنها حذرت من إضافة الفلفل الحار للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز الأبيض، حيث يتم تحويل الكربوهيدرات الزائدة إلى دهون في الجسم، مما يسهم في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية الضارة في الدم.

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