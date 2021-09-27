صدمت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، جماهير الفريق بإعلانها تجديد الثقة في المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب الفريق الكروي الأول، بعد أن كانت جماهير النادي طالبت بإقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

خسارة مؤلمة لـ مانشستر يونايتد أوروبيًّا:

وكان اليونايتد خسر بالجولة الأولى من دور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا ضد فريق يونج بويز السويسري، وخسر مؤخرًا من نادي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “الميرور” البريطانية فإن إدارة اليونايتد جددت الثقة في سولشاير، رغم الخروج من كأس الرابطة المحترفة الأسبوع الماضي، والخسارة من أستون فيلا.

وذكرت الصحيفة أن إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي يرى بأن مانشستر يونايتد يسير على الطريق الصحيح مع مدربه النرويجي، خاصة أن المنافسة في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مستمرة ولن تنتهي سريعًا.

المرشحون لـ تدريب اليونايتد مستقبلًا:

وكانت صحيفة Express الإنجليزية قالت في وقت سابق: إن أولي جونار سولشاير مرشح للإقالة في حال استمرت النتائج السيئة للشياطين الحمر بالفترة المقبلة، حيث دخل زيدان والإيطالي أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق والأيرلندي برندن رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي كمرشحين لتدريب مان يونايتد.