حرص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تهنئة مُشجعيه في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني.

ونشر نادي مانشستر يونايتد على حسابه الرسمي بالعربي في مواقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم الخميس مكتوب فيها: “كل عام وجميع مُشجعي يونايتد في المملكة العربية السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي”.

جولة هي لنا دار

وكان وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وجّه بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة هي لنا دار بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

الشعار

وينقسم الشعار إلى جزأين، الأول لفظي ويحمل عبارة “هي لنا دار”، والآخر فني، وقد صمم على شكل خريطة المملكة العربية السعودية، ووضع عليها الشعار اللفظي “هي لنا دار” بخط الثلث، ليمتزجا معا وسط مجموعة من الألوان هي الأخضر والأزرق والأحمر والأصفر والبرتقالي.

وتأتي الاحتفالات باليوم الوطني هذا العام والمملكة تعيش واقعاً جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة في مختلف المجالات التي تقف شاهداً على تقدمها ورقيها أسوة بالدول المتقدمة.

وتضمنت برامج رؤية 2030 إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها: نيوم، والقدية، ومشاريع البحر الأحمر، وغيرها.