قال الدكتور إبراهيم الزبن، أستاذ علم الاجتماع: إن نظام مكافحة التسول جاء بعقوبات رادعة، كما جاء متوافقًا مع نظام مكافحة المخدرات.

نظام مكافحة التسول..

د. إبراهيم الزبن – أستاذ علم الاجتماع- يكشف عن العلاقة الوثيقة بين "التسول وجرائم التجارة بالبشر"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/AUIDz4VtT7 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 24, 2021

نظام مكافحة التسول:

وأضاف الزبن، في حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على روتانا خليجية، أن نظام مكافحة التسول نص صراحة في المادة الخامسة منه على التسول، وأن أي ممارسات تتعلق بالاتجار بالأشخاص تدخل ضمن نطاق السخرة أو التسول، تواجه بعقوبات مغلظة مقارنة بعقوبات التسول، حيث تكون جريمة التسول مرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص؛ وبالتالي تغلظ العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.

نظام مكافحة التسول..

د. إبراهيم الزبن – أستاذ علم الاجتماع: النظام جاء بعقوبات رادعة، وجاء متوافقا مع نظام مكافحة المخدرات#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6Yd32iHsvO — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 24, 2021

وتابع أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نص صراحة على التسول الإلكتروني، موضحًا أنه يجب ضبط الفوضى التي تحدث في المواقع الإلكترونية خاصة وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا ويمارس بعضها التسول من خلالها.

ترويج:

وشدد على أن النظام أكد أن استغلال هذه المواقع للترويج لسلعة أو الترويج لخدمة معينة أو الترويج لأمر يخالف القانون والنظام، مشيرًا إلى أن نظام مكافحة المخدرات يتوافق مع هذا النظام، حيث ترتبط جريمة التسول إما بشخص متعاطٍ أو مروج للمخدرات، وهذا له ارتباط غير مباشر، فإذا ثبت أن المتسول له علاقة بجرائم المخدرات يعاقب على ذلك.