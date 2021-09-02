مبابي يغادر معسكر منتخب فرنسا

المواطن _ إسلام البشبيشي

غادر الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، معسكر منتخب بلاده فرنسا خلال الساعات الأخيرة بسبب تعرضه لإصابة تمنعه من خوض مباراتي منتخبي أوكرانيا وفنلندا المقررتين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم المقبلة 2022، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمس الأربعاء، ضد البوسنة والهرسك، التي انتهت بالتعادل 1-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب “المينو” بمدينة ستراسبورج.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نجم باريس سان جيرمان وهدافه غادر معسكر منتخب فرنسا بعد موافقة الاتحاد على عودته لناديه بعد خروجه من حسابات ديدييه ديشامب المدير الفني للديوك.

وأشارت الصحيفة، أن الجوهرة الفرنسية أصيب في ربلة الساق أمس في مباراة البوسنة، وأن الجهاز الطبي لمنتخب الديوك، لم يكتشف ضررًا بالغًا في الإصابة ولكن قرر عدم المخاطرة بإشراكه بعد المناقشة مع باريس سان جيرمان.

إصابة مبابي:

وأصيب كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث شعر بألم في ربلة الساق، ولم يتمكن مهاجم باريس سان جيرمان من استكمال المباراة وتم استبداله بديابي في الوقت الإضافي.

وخضع مبابي للفحص الطبي اليوم الخميس، لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه.

ويتفوق المنتخب الفرنسي في الترتيب بفارق 4 نقاط عن أوكرانيا الوصيف، فيما يأتي منتخب فنلندا ثالثًا برصيد نقطتين، فيما تتذيل كازاخستان الترتيب برصيد نقطتين.

والجدير بالذكر، أن منتخب الديوك جمع 8 نقاط في مشواره نحو التأهل إلى مونديال 2022، حيث حقق انتصارين أمام كازاخستان والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى تعادلين في مستهل مشواره ضد أوكرانيا وأمس الأربعاء ضد البوسنة مجددًا، وسجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

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