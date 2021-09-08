مباراة المنتخب السعودي وعمان تشهد تألق المالكي

المواطن - مروة نبيل

تألق النجم عبدالإله المالكي بشكل لافت في مباراة المنتخب السعودي وعمان ضمن تصفيات كأس العالم 2022، ليكون من أبرز لاعبي الأخضر.

مباراة المنتخب السعودي وعمان:

وأُقيمت مباراة المنتخب السعودي وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح الأخضر في تحقيق فوز هام بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة المنتخب السعودي وعمان، رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

عبدالإله المالكي يتألق:

وشارك عبدالإله المالكي بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي وعمان، وظهر بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وتم استبداله عند الدقيقة 87 ليشارك علي الحسن بدلًا منه، ونال إشادة كبيرة على أدائه من قبل النقاد الرياضيين في برنامج “أكشن مع وليد”.

واختار خالد القحطاني وسلطان اللحياني عبدالإله المالكي كأبرز لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام عمان، وشدد اللحياني على أن وضع الأخضر بعد استبداله مقلق على الصعيد الدفاعي، مطالبًا هيرفي رينارد بحل هذه الأزمة.

وفي السياق ذاته، علق محمد الشيخ قائلًا: “الاتحاد الآسيوي يختار من يسجل كأفضل لاعب في المباراة، لكن عبدالإله المالكي كان رجل مباراة السعودية ضد عمان”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة