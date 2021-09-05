مباراة ضمك تكشف ما يؤرق مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشفت مباراة ضمك الودية التي أُقيمت مساء أمس السبت ما يؤرق المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي.

ورغم فوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب السنغالي الحسن نداو، لكن هاسي أصبح يفكر في ضم صفقة دفاعية قوية للفريق على الرغم من التعاقد مع البرازيلي دانكلير بيريرا قادمًا من الدوري الياباني.

الأهلي يبحث عن مدافع

ولم ينجح الراقي حتى الآن في ضم مدافع جيد يعوض رحيل اللاعب محمد آل فتيل المنضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

ولم يتمكن الأهلي من الفوز في أول 3 مباريات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تعادل الراقي مع الفيصلي والحزم وضمك قبل توقف الدوري.

وكانت مباراة الراقي، جاءت بعد أزمة مباراة الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

الانضباط ترفض احتجاج الراقي

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت أول أمس الجمعة رفض احتجاج النادي الأهلي، بعد مباراته مع نادي ضمك من الناحية الموضوعية وقبوله من الناحية الشكلية.

وأعلن ماجد النفيعي، رئيس الراقي، وقتها أن النادي سيقدم طلب لاتحاد القدم بإعادة المباراة ضد ضمك، وذلك بسبب عدم صحة الهدف الذي سجله الفريق الضمكاوي أثناء احتفال لاعبي الراقي بهدف السنغالي الحسن نداو.

ويستعد الراقي لمواجهة التعاون بالجولة الرابعة دوريًا يوم الأحد المقبل.

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