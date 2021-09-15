مباراتان تحسمان مصير مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

توترت العلاقة مؤخرًا بين جماهير النادي الأهلي والمدرب الألباني بيسنك هاسي، وذلك بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في أول 4 مباريات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يتعادل في أول 4 جولات:

وتعادل الراقي مع كل من الفيصلي والحزم وضمك والتعاون بأول 4 جولات ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز التاسع.

ويستعد الراقي لمواجهة ناديي الفتح والفيحاء في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري المحترفين السعودي، حيث إن أي نتيجة سلبية سواء بالتعادل أو بالخسارة في المباراتين، ستعني إعلان إدارة ماجد النفيعي عن إقالة هاسي بشكل رسمي.

وسيلعب الأهلي مع الفتح مساء بعد غد الجمعة في الجولة الخامسة دوريًّا، بينما يواجه الفيحاء مساء يوم 23 سبتمبر الجاري في الجولة السادسة.

كيال يتوقع إقالة هاسي:

وكان طارق كيال المشرف العام السابق على كرة القدم في النادي الأهلي قال بأنه يتوقع إقالة المدرب هاسي وعدم استمراره مع الفريق بالفترة المقبلة.

وأشار كيال إلى أن الفريق أضاع نقاطًا أمام فرق لا تنافس على صدارة الترتيب وبالتالي فالأمر صعب للغاية خلال المباريات المقبلة.

وكان المدرب هاسي تولى تدريب الراقي صيف العام الحالي قادمًا من نادي الرائد، كذلك رُشح المدرب الوطني صالح المحمدي لتدريب الفريق الكروي الأول في الراقي في حال إقالة هاسي.

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