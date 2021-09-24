تُختتم غدًا السبت مباريات الجولة الـ6 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022 بإقامة مباراتين.

موعد مباراتي الغد:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والحزم في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية بين فريقي الرائد والفيصلي في تمام الثامنة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

نتائج مباريات الخميس والجمعة بـ دوري محمد بن سلمان:

وفي مساء أمس الخميس، فاز النصر على الباطن بهدف دون رد، بينما فاز الفيحاء على الأهلي بهدفين دون رد، وفاز الطائي على الاتفاق برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل الشباب مع الهلال بهدفين لكل فريق.

أما نتائج مباراتي اليوم الجمعة، فأعلنت فوز ضمك على أبها في ديربي عسير بثلاثية لهدف، وتعادل الاتحاد مع التعاون بهدف لكل فريق.