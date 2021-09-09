مباريات دوري أبطال آسيا في السعودية بحضور جماهيري

المواطن - مروة نبيل

أعلن أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم عن تواجد الجماهير في مباريات دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها في السعودية.

الجماهير تحضر مباريات دوري أبطال آسيا

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن استضافة السعودية لمنافسات ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، ونهائي البطولة، يوم 23 نوفمبر المقبل.

وقال القاسم خلال تصريحاته على هامش إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية: “الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن أن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا في ملاعب محايدة، تعني عدم السماح بحضور الجماهير”.

وتابع: “رأينا هذا الأمر حتى في تصفيات كأس العالم، في المباريات التي أقيمت في قطر، حيث غابت الجماهير.. بالنسبة لاستضافة السعودية للأدوار النهائية، فإن البطولة ستقام بنظام التجمع، وليس في ملاعب محايدة، لذلك سيكون هناك حضور جماهيري بإذن الله”.

الهلال والنصر في البطولة القارية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري الأبطال 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، فيما صعد الهلال بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد تراكتور الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021، فيما يواجه الهلال فريق الاستقلال على ملاعب محايدة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة